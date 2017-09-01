بحر: ثابتون على أرضنا ومقدساتنا وأعيادنا وحدوية اجتماعية

قناة الأقصى - غزة

قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن شعبنا الفلسطيني ثابت على أرضنا ومقدساتنا، وإن أعيادنا هي وحدوية واجتماعية.

وأضاف بحر خلال خطبة عيد الأضحى المبارك في ساحة السرايا وسط غزة، الجمعة، "ثابتون على أرضنا ومقدساتنا وعاهدنا الله وشعبنا وأمتنا أن نظل الأوفياء لديننا ولمشروع المقاومة، وإن الذي يقف مع أمريكا ويتساوق معها في مشروعاتها التصفوية للقضية لا وزن أو قيمة ومستقبل له".

ودعا بحر إلى مصالحة وطنية حقيقية في كل فلسطين، فهي ضرورة إسلامية إنسانية، ويجب أن تكون قائمة على مشروع تحرير فلسطين، "فلا قيمة لأوسلو ومشاريعها".

وطالب السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة بأن تترك سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، ووقف ملاحقة المقاومة وأبناء شعبنا في الضفة.

إلى ذلك، أكّد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن دماء المسلمين التي تسيل في كل مكان، وهذه الحروب التي نراها اليوم هي خدمة مجانية للكيان الصهيوني، داعية الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة وتوجيه البوصلة نحو فلسطين.

واختتم بحر خطبته موجها التحية للمقاومة الفلسطينية ولشهدائنا وأسرانا ولشعبنا الفلسطيني ومن وقف معنا لأجل تحرير فلسطين.