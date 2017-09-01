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كتائب القسام تهنئ الشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 01 سبتمبر 2017 06:03 ص بتوقيت القدس المحتلة

كتائب القسام تهنئ الشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك

قناة الأقصى - غزة

هنأت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس الشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعية إلى التكافل والتراحم بين أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقالت الكتائب في بيان لها بمناسبة حلول عيد الأضحى، "إننا نتقدم إليكم وللأمة العربية والإسلامية بتهنئة إيمانية ملؤها المحبة والإخاء، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الطاعات، وأن يعيده علينا وقد تحققت غاياتنا في تحرير أراضينا من دنس بني صهيون وفي رفع راية الإسلام والتوحيد في كل أرض فلسطين".

وأضافت أن عيد الفطر يحلّ علينا وشعبنا المرابط يسطر أروع ملامح الصمود والتحدي، مرابطاً على أرض الإسراء والمعراج وسط حصار صهيوأمريكي ظالم، وتحريض أعمى لتدمير مقومات حياته.

وأكد القسام أن الحصار على شعبنا لن يدوم، وسيسقط أمام صموده وثباته وتضحياته الجسام كما أسقط من قبله الكثير من محاولات التركيع والإذلال.

وهنأت الكتائب أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، مؤكدة أن دماء أبنائهم وتضحيات أسراهم ستبقى البوصلة التي تحدد الطريق، "ولن نحيد عنها مهما بذلنا في سبيلها من أرواح ودماء وتضحيات".

ودعت إلى التكافل والتراحم فيما بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، وزيارة أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، ورسم البسمة على شفاه الأطفال الأيتام وزوجات الشهداء، ومد يد العون للفقراء والمساكين، وإشاعة أجواء من الإخوة والتسامح فيما بيننا، وأن يكون العيد يوماً لإزالة البغضاء والشحناء من النفوس، وزرع المودة والتراحم بين أبناء شعبنا العظيم.

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