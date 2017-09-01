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بالفيديو : انطلاق أولى جلسات المصالحة المجتمعية في غزة

الجمعة 01 سبتمبر 2017 12:25 ص بتوقيت القدس المحتلة

انطلاق أولى جلسات المصالحة المجتمعية في غزة

قناة الأقصى - غزة

أطلقت لجنة المصالحة المجتمعية في غزة يوم الخميس، أولى جلساتها تجاه إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني المستمر منذ أكثر من 10 سنوات ليشمل بحث الأضرار التي نتجت عن الانقسام وسبل معالجتها وتعويض المتضررين.

وأعلنت اللجنة وخلال انعقاد جلساتها بالتزامن شمال وجنوب قطاع غزة الصلح بين عائلات اللداوي وأبو لبدة شمال غزة، وعائلتي السلاوي (سلامة) وأبو حرب برفح، وعائلتي صبح والغلبان بخان يونس، الذين قضى أبناءهم في أحداث 2007 التي أدت إلى الانقسام المؤسف.

وحضر الجلسة قيادات من حركتي حماس والتيار الإصلاحي لفتح وعدد من الوجهاء والأعيان والشخصيات الاعتبارية، وعوائل الضحايا، الذين أعلنوا بدورهم قبولهم للصلح والعفو وإسقاط أي حقوق.

ومن المقرر أن يُغطي صندوق لجنة التكافل الوطني النفقات الخاصة بعمل لجنة المصالحة المجتمعية.

وقال القيادي في حركة حماس محمد أبو عسكر إن اللجنة ستشرع بعد عيد الأضحى بتسليم الديات لأسر أخرى لإنهاء هذا الملف.

وبين أنه تم الاتفاق على آليات لتعويض كافة الضحايا، وسيتم تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين خلال هذه الفترة.

كما سيتم الإفراج عن أشخاص والسماح لآخرين بالقدوم لقطاع غزة، وهي ضمن المراحل القادمة في الملف.

انطلاق أولى جلسات المصالحة المجتمعية في غزة

المصدر : صفا

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