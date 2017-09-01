إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب جنين

أصيب شاب فلسطيني مساء الخميس، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، على حاجز عسكري جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز عسكري مفاجئ على الطريق ما بين بلدة قباطية وقرية مسلية، اوقفت المركبة التي كان يستقلها الشاب سامر سميح أبو جلبوش (38 عاما)، من قرية مركة، وفتشتها ودققت في بطاقته الشخصية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال طلبوا من الشاب أبو جلبوش مغادرة المكان، وبعد أن تحرك بمركبته لعدة أمتار، أطلقوا النار عليه، ما أدى إلى اصابته بعيار ناري في الكتف، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة جنين، لتلقي العلاج.