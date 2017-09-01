  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب جنين

الجمعة 01 سبتمبر 2017 12:09 ص بتوقيت القدس المحتلة

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب جنين

أصيب شاب فلسطيني مساء الخميس، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، على حاجز عسكري جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز عسكري مفاجئ على الطريق ما بين بلدة قباطية وقرية مسلية، اوقفت المركبة التي كان يستقلها الشاب سامر سميح أبو جلبوش (38 عاما)، من قرية مركة، وفتشتها ودققت في بطاقته الشخصية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال طلبوا من الشاب أبو جلبوش مغادرة المكان، وبعد أن تحرك بمركبته لعدة أمتار، أطلقوا النار عليه، ما أدى إلى اصابته بعيار ناري في الكتف، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة جنين، لتلقي العلاج.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
21192272_509695089372725_5293168415237183267_n

الاحتلال يفرج عن القياديين في حماس يوسف ونخلة
nnn

الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة
التقاط

الاحتلال يغلق إذاعة منبر الحرية ويصادر معدّاتها
xx

الاحتلال يحتجز مواطنين على حاجز غرب جنين

6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

انطلاق أولى جلسات المصالحة المجتمعية في غزة
منذ 7 ساعات

الاحتلال يفرج عن القياديين في حماس يوسف ونخلة
منذ 15 ساعة

الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة
منذ 17 ساعة

الاحتلال يغلق إذاعة منبر الحرية ويصادر معدّاتها
منذ الأمس

الكشف عن خطة أمنية "أمريكية فلسطينية" لـ "شيطنة المقاومة"
منذ 16 ساعة

الحجاج يصعدون إلى عرفات لأداء الركن الأعظم

مقالات

الواقعية السياسية في خطاب السنوار

الواقعية السياسية في خطاب السنوار

خالد معالي
السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

عماد زقوت
​الوفد الأمريكي وخيارات عباس

​الوفد الأمريكي وخيارات عباس

حسام الدجني
فرق بين بصيص أمل وسراب

فرق بين بصيص أمل وسراب

د. عصام شاور