الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس 15 مواطنًا خلال مداهمات شنتها بأنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا في نابلس باقتحام قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية، ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها، واعتقال الطبيب الخريج أسامة سوالمة، والشاب عبد الرحمن حمادنة.

كما اعتقلت الشاب أيمن المصري بعد مداهمة منزله بمنطقة جبل فطاير في مدينة نابلس، وداهمت منزل الأسير سمير الكوسا في حي الضاحية بالمدينة وفتشته.

واقتحمت أعداد كبيرة من الجنود المشاة مخيم بلاطة من منطقة السهل، وداهمت عدة منازل وفتشتها، واعتقت الشاب عبد الرحمن خديش.

وفي قلقيلية، قال مراسلنا، إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم المدينة ومداهمة عدة منازل ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأوضح أن مواجهات اندلعت في حي كفر سابا في المدينة، إذ أُصيب مواطنون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعضهم داخل منازلهم، فيما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل.

كما انتشر جنود الاحتلال في شارع نابلس، ونصبوا حواجز على مداخل المدينة في ساعات الليل.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة حارس قضاء المدينة وانتشرت في المنطقة الواقعة بين مستوطنة بركان والقرية.

وذكر مراسلنا بأن جنود الاحتلال أجروا عمليات تمشيط في المنطقة الواقعة بين بلدة حارس وتجمع بركان الاستيطاني واستجوبوا عددا من المواطنين.

وأشار إلى أن الجنود انتشروا في أزقة القرية ونصبوا حاجزًا على مدخلها وأوقفوا عددًا من المواطنين في الشوارع واستجوبوهم.

وفي جنين، نصبت قوات الاحتلال الليلة الماضية حواجزها العسكرية غرب المدينة وجنوبها، واستجوبت مواطنين ودققت في هوياتهم.

وأوضح أن الجنود انتشروا على مفرقي رمانة وزبوبة غرب جنين وأوقفوا المركبات ودققوا في هويات المواطنين وشوشوا حركة السير على فترات.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزًا آخر على الطريق إلى بلدة يعبد جنوبي المدينة وتمركزت قرب كازية كفيرت ودققت في هويات المواطنين.