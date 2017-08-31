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الحجاج يصعدون إلى عرفات لأداء الركن الأعظم

الخميس 31 أغسطس 2017 09:13 ص بتوقيت القدس المحتلة

الحجاج يصعدون إلى عرفات لأداء الركن الأعظم

توافدت جموع حجاج بيت الله على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج، اليوم الخميس، 31 أغسطس/آب، حيث ينتظر أن يقضي أكثر من مليوني حاج يومهم في عرفات قبيل النفير إلى مزدلفة، وذلك بعد قضائهم يوم التروية في مشعر منى.

وتدفق الحجاج مع شروق الشمس إلى صعيد جبل عرفة، ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج.

ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلوا بها المغرب والعشاء، ويقفوا بها حتى فجر الجمعه العاشر من ذي الحجة.

ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة، والنحر، ثم الحلق والتقصير، وبعدها يتوجهون إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ثم يعود الحجاج إلى منى مرة أخرى، للقضاء بها أيام التشريق الثلاث (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.

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