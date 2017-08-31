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الاحتلال يغلق إذاعة منبر الحرية ويصادر معدّاتها

الخميس 31 أغسطس 2017 07:52 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يغلق إذاعة منبر الحرية ويصادر معدّاتها

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أغلقت قوّة عسكرية من قوات الاحتلال فجر الخميس إذاعة منبر الحرية وصادرت معدّاتها بعد اقتحام مقرّها في مدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية بذريعة التحريض.

وأفادت مصادرنا أن قوّة عسكرية من قوات الاحتلال اقتحمت مقرّ الإذاعة في عمارة حريزات بمنطقة دائرة السير، واحتجزت موظّفين داخل المبنى، قبل أن تصادر كافة المحتويات والمعدّات عبر شاحنة عسكرية، وتسلّم العاملين قرارا بإغلاق الإذاعة لستّة شهور.

وادّعى الاحتلال في بيان أرفقه لقرار الاغلاق أنّ الإذاعة ضالعة بالتحريض في تنفيذ عمليات للمقاومة، مطالبا المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالتوقف عن مدّ يد العون لما وصفه بـ"الارهاب"، وعدم المجازفة بمصادر معيشتهم أو تغيير مجرى الحياة اليومية.

وتوعّد البيان باتخاذ الإجراءات بالنسبة للأشخاص والممتلكات المتعلقة بالعمليات غير المشروعة.

وهذه المرّة الثانية التي تغلق فيها قوّات الاحتلال إذاعة منبر الحرية بعد اندلاع أحداث انتفاضة القدس.

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