هنية يستقبل وفداً قيادياً من الجهاد الإسلامي

قناة الأقصى

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية وفدا من قيادة حركة الجهاد الإسلامي عصر اليوم في مكتبه وذلك بحضور عدد من قادة حركة حماس.

ودار نقاش معمق بين الجانبين في العديد من القضايا المهمة وخاصة أحداث القدس الأخيرة وتداعياتها والقضية الوطنية برمتها وسبل التقدم في المشروع الوطني في ظل خطورة التحركات الأمريكية لفرض مسار التسوية مجدداً.

كما بحث الجانبان الأوضاع الحياتية في قطاع غزة في ظل الحصار وإجراءات عباس التعسفية.

وناقش الطرفان سبل استعادة الوحدة الوطنية وتحقيق مصالحة جادة تنهي حالة الانقسام الراهنة.