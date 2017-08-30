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وزارة العمل بغزة تدشن برنامج "طموح" لتوفير 4500 فرصة عمل مؤقتة

الأربعاء 30 أغسطس 2017 07:55 م بتوقيت القدس المحتلة

وزارة العمل بغزة تدشن برنامج "طموح" لتوفير 4500 فرصة عمل مؤقتة

قناة الأقصى

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة اليوم الأربعاء عن تدشين برنامج "طموح" لتنمية قدرات الشباب والخريجين بطاقة تشغيلية قدرها 500 فرصة عمل مؤقتة خلال العام 2017 و4 ألاف خلال العام 2018.

وقالت الوزارة في بيان لها "إن البرنامج يستهدف العمال والخريجين على دفعات في إطار معايير واضحة ومحددة وشفافة لضمان تحقيق العدالة".

وتساهم برامج التشغيل المؤقت في إكساب الشباب والخريجين مجموعة من المهارات والمعارف التي تساعدهم على الانخراط في سوق العمل المحلي والعربي والتخفيف من حدة البطالة.

وأكد البيان أن الشباب هم عماد الأمة وأساس نهضتها وتقدمها، واستثمار طاقاتهم الشابة بشكل يتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن إطلاق البرنامج المذكور يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة بسبب الاحتلال الاسرائيلي والحصار المفروض عليه إذ ارتفعت نسبة البطالة إلى 43% بين القوى العاملة وما يزيد عن 63% بين فئة الشباب من الجنسين، فيما بلغ عدد المسجلين على نظام معلومات سوق العمل من الخريجين والشباب الباحثين عن عمل 22 ألف مسجل.

ويمكن للراغبين الاستفادة من البرنامج المذكور التسجيل من خلال موقع وزارة العمل أو الرابط التالي:

http://eservices.gov.ps/molprog/tomooh

وتبدأ فترة التسجيل اليوم وتستمر حتى 15 سبتمبر من العام المقبل.

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