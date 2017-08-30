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في كلمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

مشعل: مكانة الأسرى في القلب وقضيتهم على رأس الأجندة

الأربعاء 30 أغسطس 2017 05:38 م بتوقيت القدس المحتلة

مشعل: مكانة الأسرى في القلب وقضيتهم على رأس الأجندة

قناة الأقصى

هنأ رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل في كلمة له الأسرى في سجون الاحتلال وعوائلهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال مشعل في كلمة نشرها مكتب إعلام الأسرى إن أهم ذكرى للأسرى في قلوبنا وعقولنا أن ندبر للإفراج عنهم بما ملكنا وبما سنملك إن شاء الله.

وتمنى مشعل للأسرى عيدا قريبا آخر يعيشونه بين أهاليهم وينعمون بالحرية واضعين الغيظ كله في قلوب الأعداء الحاقدين، مؤكدا أن حركة حماس لن تنسى الأسرى، وكذلك المقاومة والشعب أوفياء لهم.

وأكد مشعل أن مكانة الأسرى في القلب وعلى الرأس، وعلى رأس الأجندة "نألم لآلامكم نفخر بكم لكن لحظة انتظار الحرية لكم وانتزاعها من الجلاد الصهيوني هي ما نسعى إليه".

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