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وقائي السلطة يعتقل قيادياً بالجهاد الإسلامي بعد إصابته

الأربعاء 30 أغسطس 2017 05:31 م بتوقيت القدس المحتلة

وقائي السلطة يعتقل قيادياً بالجهاد الإسلامي بعد إصابته

قناة الأقصى

اعتقلت أجهزة أمن السلطة، اليوم الأربعاء، الأسير المحرر وحيد أبو ماريا أحد قيادات حركة الجهاد الاسلامي في محافظة الخليل.

وأكد شهود عيان، أن القيادي أبو ماريا قد تعرض لإصابة في كتفه، ومن ثم تم اعتقاله من قبل قوات الأمن الوقائي.

وحملت حركة الجهاد الاسلامي، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبة بالإفراج فوراً عن القيادي أبو ماريا.

والقيادي وحيد أبو ماريا (50 عاما) أسير محرر من مواليد 21/08/1967، متزوج وأب لأربعة أبناء وكان قد فقد والدته أثناء اعتقاله الأخير.

وتعرض للاعتقال في أربع مرات سابقة أمضى خلالها ما يزيد عن 15 عاما في سجون الاحتلال الصهيوني.

كما أنه خاض إضراباً مفتوحا عن الطعام بأمعائه الخاوية إلى جانب الأسيرين أكرم فسيسي ومعمر بنات لأكثر من 80 يوماً على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي في سجون الاحتلال الصهيوني؛ ولم يعلقوا إضرابهم إلا باتفاق مع سلطات الاحتلال بعدم تجديد اعتقالهم الإداري.

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