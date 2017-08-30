الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من الضفة فجرا

اعتقلت قوّات الاحتلال الصهيوني فجر الأربعاء 16 مواطنًا من أنحاء متفرقة من الضّفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن اعتقال الجيش الصهيوني 16 مواطنًا بذريعة أنّهم مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

ففي مدينة الخليل جنوبًا أكّدت مصادر محلية في مدينة دورا جنوب المدينة باعتقال قوّات الاحتلال الطالبة في جامعة الخليل سجود صالح الدراويش بعد اقتحام منزل عائلتها وهي أسيرة محررة من سجون الاحتلال.

واندلعت مواجهات عنيفة مع الاحتلال أثناء عملية الاعتقال، أطلقت خلالها القوّات القنابل الغازية والصوتية.

كما اعتقلت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال الشاب مؤمن أبو هوّاش بعد اقتحام منزله في قرية الطبقة جنوب دورا.

وفي مدينة يطّا جنوب الخليل، اعتقلت الشاب أسامة خالد عيسى العمور بعد اقتحام منزله، وسلّمت عددا من الأسرى المحررين بلاغات لمقابلة مخابراتها.

أما في محافظة بيت لحم جنوبًا، اعتقلت قوّات الاحتلال الشابين غسان محمد إبراهيم حمامرة وعبد الله طارق شوشة عقب اقتحام منزليهما في البلدة.

وفي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، اقتحمت قوّات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، وأعلن الاحتلال اعتقال أحد المواطنين.

وفي بلدة تقوع قضاء بيت لحم، سلّمت قوّة عسكرية المواطن إسماعيل جبريل (45 عاما) بلاغ مقابلة لمخابراتها بعد اقتحام منزله، وكان الاحتلال اعتقله بضعة أيام، على خلفية إنشائه صرحا للشهيد محمد جبريل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة كفر عبوش جنوب شرق مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، واعتقلت أسيرًا محررًا في داهمت بلدة كفر صور المجاورة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا منزل الأسير المحرر صبحي خلف (50عامًا) وفتشوه واعتقلوه ونقلوه إلى جهة مجهولة.

وداهمت بلدة كفر صور المجاورة وانتشرت في شوارعها ونصبت حواجز لساعات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عريقات من أبو ديس بالقدس المحتلة، والمواطن محمد محمود الطاهر البرغوثي، وناجي علي الريماوي في بيت ريما رام الله، ونزال البرغوثي من كفر عين رام الله

وفي السياق، اندلعت مواجهات في قرية بيت ريما غرب رام الله خلال اقتحامها، كما جرى تسليم بلاغات استدعاء لعدد من المحررين في يطا جنوب الخليل، واقتحام بلدة تقوع وتسليم محرر بلاغ استدعاء وتهديده بإزالة صرح الشهيد محمد جبرين.