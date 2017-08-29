حماس تطالب غوتيرس ببذل الجهود لرفع الحصار عن القطاع

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأمين العام للأمم المتحدة "انتونيو غوتيرس"، ببذل كل الجهد الممكن لرفع الحصار عن القطاع، واعتماد البرامج الإغاثية والتنموية وتمويلها لإنقاذ القطاع من المأساة الإنسانية التي يعيشها.

وتأتي هذه المطالبات تزامناً مع زيارة يقوم بها غوتيرس إلى قطاع غزة، حيث رحبت الحركة في تصريح صحفي بالزيارة، معتبرة إياها إشارة للأهمية التي يحتلها القطاع في معادلة الصراع مع الاحتلال .

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، مساء اليوم الثلاثاء، إن زيارة غوتيرس تعبر عن خطورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على غزة لأكثر من ١١ عاما.

وأضاف برهوم أنه من المؤسف جدا أن يستمر هذا الحصار بغطاء من المجتمع الدولي ومن خلال الرباعية الدولية.

وأكد على ضرورة أن يلتقي الأمين العام في هذه الزيارة بعوائل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والمرضى المحرومين من السفر والعلاج وأصحاب البيوت المدمرة وضحايا العدوان الصهيوني والحصار.

وشدد الناطق باسم حماس على ضرورة إنهاء معاناة مليوني فلسطيني يعيشون في أكبر سجن في العالم.

ونبه إلى ضرورة ممارسة الضغط بكل أشكاله على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وبحق الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على وقف انتهاكات الاحتلال بحق أسرانا في السجون.