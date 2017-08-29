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قطر تحذر من تداعيات الاعتداءات الصهيونية المتكررة بحق الأقصى

الثلاثاء 29 أغسطس 2017 09:56 م بتوقيت القدس المحتلة

قطر تحذر من تداعيات الاعتداءات الصهيونية المتكررة بحق الأقصى

أدانت قطر اقتحام نائبين من الكنيست الصهيوني برفقة عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

ووصفت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي؛ هذه الخطوة بأنها "خطيرة ومستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم".

وحذرت من "تداعيات الممارسات والاعتداءات الصهيونية المتكررة على المسجد الأقصى"، ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لوقفها فورا".

وكان النائبان من حزب "الليكود" الحاكم، "يهودا غليك"، ومن حزب "البيت اليهودي" اليميني، "شولي معلم"، اقتحما باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة (الذي يسيطر عليه الاحتلال منذ عام 1967) في الجدار الغربي للمسجد، تحت حراسة عناصر من الشرطة، بحسب مصادر في "دائرة أوقاف القدس"، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن.

وقام "غليك" و"معلم" بجولتين منفصلتين في ساحات المسجد، قبل أن يغادراه، في ظل انتشار قوات من لشرطة الاحتلال في محيط الأقصى.

وكان هذان النائبان قد ضغطا باتجاه سماح حكومة الاحتلال باقتحام أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى، بعد منع استمر نحو عامين. وعلى سبيل التجربة، سمح رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ليوم واحدة (اليوم الثلاثاء)، لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد.

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