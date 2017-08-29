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الداخلية تفرج عن 3 موقوفين ضمن تفاهمات لجنة المصالحة المجتمعية

الثلاثاء 29 أغسطس 2017 06:14 م بتوقيت القدس المحتلة

الداخلية تفرج عن 3 موقوفين ضمن تفاهمات لجنة المصالحة المجتمعية

قناة الأقصى - غزة

أعلنت وزارة الداخلية في غزة الثلاثاء الإفراج عن ثلاثة موقوفين بعد تسوية قضاياهم بالتفاهم مع لجنة المصالحة المجتمعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي "في ظل السعي المستمر لتحقيق أجواء المصالحة والتوافق الوطني، وضمن تفاهمات لجنة المصالحة المجتمعية، تم عصر اليوم الثلاثاء الموافق 2017/8/29 الإفراج عن كل من: حسن محمد الزنط، عاهد محمد أبو قمر، صبحي صبحي أبو ضاحي".

ولفت البزم إلى أنه "تم تسوية قضاياهم بالتفاهم مع لجنة المصالحة المجتمعية، في سبيل أن يكون ذلك خطوة على طريق تحقيق مصالحة مجتمعية شاملة بما يعزز حالة الاستقرار الداخلي".

وأكد على أن زارة الداخلية والأمن الوطني تقف دائمًا مع كل جهد يسعى لتحقيق الوحدة الوطنية بما فيه الخير لشعبنا المناضل.

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