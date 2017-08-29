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الشحن اللاسلكي في آيفون 8 قد يكون بطيئا

الثلاثاء 29 أغسطس 2017 04:19 م بتوقيت القدس المحتلة

الشحن اللاسلكي في آيفون 8 قد يكون بطيئا

قناة الأقصى

امتلأ عشاق شركة آبل بالإثارة بعد شائعات بأن آيفون 8 المقبل سيدعم الشحن اللاسلكي، فهي ميزة انتظروها منذ مدة طويلة في حين يتمتع بها مستخدمو هواتف أندرويد منذ زمن، لكن لسوء الحظ فإن تقريرا جديدا حول سرعة الشحن اللاسلكي قد يكبح تلك الإثارة.

فوفقا لتقرير من موقع آبل الياباني "ماكوتاكارا"، فإن آيفون 8 سيستخدم معيار شحن لاسلكي أقل قوة سينتج عنه شحن أبطأ للبطارية مقارنة بالمعايير المستخدمة في هواتف أندرويد المنافسة.

ويوضح التقرير أنه رغم أن هاتف آيفون 8 ربما يملك القدرة الكافية لدعم معيار "كيو آي 1.2" الحالي فإنه سيستخدم نصف قدرة الشحن التي تعمل بقوة 7.5 واط.

ولا تتوقف الأنباء السيئة هنا، فإن التقرير يوضح أن هناك إمكانية بأن يقفل الشحن اللاسلكي في آيفون 8 بحيث يدعم فقط الشواحن التي تحمل ترخيص "صنع لآيفون" (MFI)، مما يعني عدم القدرة على استخدام أي شاحن من طرف ثالث موجود حاليا.

ويشير موقع "تومز غايد" المعني بشؤون التقنية إلى أنه إذا صح هذا التقرير فإن الشحن الأبطأ والأضعف قد يجعل مهمة آبل صعبة في بيع الهاتف بمبلغ 999 دولارا، وهو السعر الذي يُشاع مؤخرا أن الشركة ستعرضه.

وإضافة إلى ذلك فإن الشحن اللاسلكي قد لا يكون مُفعلا عند شحن الهاتف للبيع، فقد ذكر المدون المختص بأخبار آبل جون غروبر نقلا عن مصادره أن دعم الشحن اللاسلكي سيُباع منفصلا وسيُتاح لاحقا مع تقديم الإصدار 11.1 من نظام آي أو إس.

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