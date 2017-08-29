حماس تدعو السلطة للإفراج عن طلبه الكتلة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران إلى التدخل ووقف الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة السلطة بحق كوادر الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

وطالب بدران في تصريح صحفي الثلاثاء، إدارة جامعة النجاح بالتدخل الفوري لوقف مهزلة الاعتقال السياسي بحق طلبة الجامعة، مضيفاً "كيف يمكن لإدارة الجامعة أن تسمح للجهات الأمنية بالتدخل في شؤون الجامعة الخاصة، واعتقال طلبتها وملاحقتهم على بوابات الجامعة دون أن تحرك ساكناً حيال ذلك".

ودعا المؤسسات الحقوقية والقانونية ولجنة الحريات إلى التدخل للإفراج عن الطلبة المعتقلين وسائر المعتقلين السياسيين، مشيراً إلى ضرورة إغلاق هذا الملف الذي أرهق كاهل شعبنا، وضاعف من معاناته في ظل ما يتعرض له من انتهاكات متواصلة من الاحتلال.

وقال بدران إن هذه الاعتقالات محاربة ممنهجة لمنع نشاطات الكتلة الهادفة داخل حرم الجامعة، مؤكداً أن هذه الاعتقالات لا تخدم السلم المجتمعي، ولا تراعي المصلحة العليا لطلبتنا وجامعاتنا.

ولفت الناطق باسم حركة حماس إلى أنه من غير المقبول استمرار الاعتقالات والملاحقات بحق أبناء الكتلة في ظل أجواء الاعتقال والملاحقة التي يمارسها الاحتلال ضدهم.