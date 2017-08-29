الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين عقب دهم منازلهم وتفتيشها بأنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلتيْن.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال عقب دهم منزل ذويهم في بلدة نحالين غربي بيت لحم وهم؛ خلف نجاجرة (14 عامًا)، محمود نجاجرة (16 عامًا)، محمد نجاجرة (16 عامًا).

كما أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جيوس شرقي مدينة قلقيلية، فجر اليوم، قبل أن تعتقل الشاب محمد هزاع قدومي، بالإضافة للمواطن أحمد فطين موسى من بلدة عرابة جنوبي غرب جنين.

ودهمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس، واعتقلت الشاب أنس شطارة من منزله

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامر رمانة، عقب مواجهات شهدتها المنطقة الشرقية بالمدينة.