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برفقة 78 مستوطنا..

نائبان بـ "الكنيست" يقتحمان باحات الأقصى

الثلاثاء 29 أغسطس 2017 09:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

نائبان بـ "الكنيست" يقتحمان باحات الأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اقتحم نواب من الكنيست الصهيوني صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال فتحت صباح اليوم باب المغاربة، ونشرت عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين عملية الاقتحام.

ولفتت إلى أنه كان من بين المقتحمين المتطرف الصهيوني يهودا غليك برفقة مجموعة من المستوطنين.

وشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وكثفت تواجدها، وأخضعت طلاب المدارس للتفتيش قبيل دخولهم للمسجد.

وكانت وسائل إعلام صهيونية ذكرت أن عددا من أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين يستعدون ليكونوا أول من سيقتحمون المسجد الأقصى، فيما ستراقب شرطة الاحتلال ردود فعل الفلسطينيين على هذه الاقتحامات.

نائبان بـ "الكنيست" يقتحمان باحات الأقصى
نائبان بـ "الكنيست" يقتحمان باحات الأقصى
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