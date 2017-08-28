بحر يدعو لاستمرار معركة الدفاع عن المسجد الأقصى

قناة الأقصى - غزة

دعا أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى استمرار معركة الدفاع عن المسجد الاقصى في وجه الهجمة والعدوان الصهيوني المتواصل.

وقال بحر خلال حفل تخريج دورة ضباط لقوات الأمن الوطن التابعة لوزارة الداخلية أن استمرار السلطة في التعاطي واستقبال المبعوثين والوفود الامريكية التي تتبنى مواقف متماهية مع مواقف الاحتلال من شأنه أن يمنح الغطاء لمزيد من السعار الاغتصابي في الضفة ومزيدا من العدوان على الاقصى والمقدسات.

وحذر بحر السلطة من التساوق مع الطروحات والمشاريع الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتحويل الكيان الصهيوني المسخ إلى كيان شرعي مقبول في المنطقة.

ونوه إلى أن سماح حكومة الاحتلال لعدد من الوزراء وما يسمى أعضاء الكنيست باقتحام الأقصى، الثلاثاء، يأتي في إطار جس النبض وقياس ردة فعل الشعب الفلسطيني والامة العربية.