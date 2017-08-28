  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الجيش الميانماري يقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم بأراكان

الإثنين 28 أغسطس 2017 08:06 م بتوقيت القدس المحتلة

الجيش الميانماري يقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم بأراكان

قناة الأقصى

أعلن المجلس الروهينغي الأوروبي، اليوم الإثنين، مقتل ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مسلم، في الأيام الثلاثة الأخيرة، في هجمات للجيش الميانماري بإقليم أراكان.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قالت المتحدثة باسم المجلس، الدكتورة أنيتا ستشوغ، إن "مابين ألفين إلى ثلاثة آلاف مسلم قتلوا، في الأيام الثلاثة الأخيرة، في هجمات للجيش الميانماري بالإقليم".

وأضافت، استنادا إلى المعلومات التي حصل عليها المجلس من نشطاء ومصادر محلية بالمنطقة، فإن هجمات الجيش تسببت أيضا في تشريد أكثر من 100 ألف مسلم.

وأوضحت أن نحو ألفي شخص عالقون على الحدود الميانمارية البنغالية، لافتة أن حكومة البلد الأخير أغلقت حدودها.

ووفق ستشوغ، فإن المجازر التي ارتكبها الجيش، في الأيام الأخيرة، بحق مسلمي أراكان، تفوق بكثير نظيرتها التي وقعت في 2012 وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وذكرت أن قرية "ساوغبارا" التابعة لمدينة راثيدوانغ وحدها، شهدت أمس الأحد، مقتل مابين 900 وألف مسلم، وأن طفلا واحدا فقط نجا من المجزرة.

كما أشارت إلى أن حياة مئات الأشخاص عرضة للخطر في قريتي "أناوكبين" و"نياونغبينغي"، واللتان يحاصرهما سكان محليون من البوذيين، في ظل "تجاهل" الحكومة نداءات الاستغاثة من قبل أهالي القريتين.

ودعت المتحدثة وهي أكاديمية في مجال الطب وتعمل بسويسرا، إلى ضرورة التحرك السريع للمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لـ "وقف المجازر في أراكان".

ويشكل المسلمون في ميانمار نحو 4.3 % من إجمالي عدد السكان، البالغ تعدادهم نحو 51.5 مليونًا، بحسب إحصاء رسمي لعام 2014.

وينحدر أغلب المسلمين في البلاد من أقلية الروهينغيا، التي يتركز وجودها بإقليم أراكان، الذي يعد أكثر أقاليم ميانمار فقرًا.

وتعتبر الحكومة أقلية الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش"، بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الجيش الصهيوني يزيل موقع ناحل عوز العسكري بالكامل
yyy

الاحتلال يصادر آلاف الشواكل وقطعتي سلاح بالضفة
صورة تعبيرية

الإعلان عن برنامج لتشغيل 4 آلاف خريج ومتعطل في غزة
20292903_1671330602943834_836797857750392933_n

آلاف يصلون الجمعة بشوارع القدس وأعداد محدودة يؤدونها بالأقصى

آلاف الأردنيين يشيعون جثمان الشهيد الجواودة

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

السنوار: ملتزمون لكل أسرانا بتحريرهم في صفقات مشرفة
منذ ساعتين

حماس تطالب بالتصدي لقرار الاحتلال باقتحام الأقصى
منذ 7 ساعات

الاحتلال يمدّد اعتقال الشيخ رائد صلاح
منذ 8 ساعات

فتح معبر رفح لليوم الثاني ومغادرة 1050مسافر وحاج أمس
منذ 8 ساعات

الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من اقتحام أعضاء الكنيست للأقصى
منذ 12 ساعة

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة المحتلة

مقالات

​الوفد الأمريكي وخيارات عباس

​الوفد الأمريكي وخيارات عباس

حسام الدجني
فرق بين بصيص أمل وسراب

فرق بين بصيص أمل وسراب

د. عصام شاور
مقال: وياما في جرابك يا حاوي

مقال: وياما في جرابك يا حاوي

وسام عفيفة
الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

د. فايز ابو شمالة