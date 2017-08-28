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القهوة تزيد الرغبة بتناول الحلويات

الإثنين 28 أغسطس 2017 06:53 م بتوقيت القدس المحتلة

القهوة تزيد الرغبة بتناول الحلويات

وجدت دراسة حديثة أن تناول الكافيين -الموجود في القهوة والشاي والكولا- يضعف قدرة الإنسان على البقاء دون تناول الحلويات والمشروبات المحلاة، بل يزيد من رغبته في تناولها.

وشدد الباحثون في جامعة كورنيل الأميركية على ضرورة الحذر عند استهلاك القهوة، وذلك على الرغم من فوائدها في خفض خطر الإصابة بـ سرطان الكبد.

غير أن الدراسة تشير إلى أننا يجب أن نكون حذرين عند تناول القهوة لأنها تعمل على زيادة إقبالنا على تناول السكريات مما يزيد خطر تسوس الأسنان والحصول على سعرات حرارية فارغة (من دون مواد مغذية مثل الفيتامينات والمعادن) وربما زيادة الوزن.

المصدر : وكالات

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