  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

حماس تطالب بالتصدي لقرار الاحتلال باقتحام الأقصى

الإثنين 28 أغسطس 2017 05:23 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تطالب بالتصدي لقرار الاحتلال باقتحام الأقصى

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتصدي لقرار الحكومة الصهيونية بالسماح رسميا باقتحام المسجد الأقصى المبارك بقيادة وزراء وأعضاء كنيست صهاينة.

ودعا فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، الجميع إلى الاستبسال في حماية المقدسات والدفاع عنها وكسر معادلات الاحتلال بكل قوة مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات.

وعدّ برهوم الخطوة الصهيونية إمعاناً في سياسة التدنيس والاعتداء على المقدسات، محملاً حكومة الاحتلال كل ما يترتب على هذا القرار الخطير من نتائج وتبعات، ومحذراً من الاستمرار في هذه السياسة.

وحيا صمود أهلنا في القدس وكل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج في الدفاع عن شعبنا ومقدساته وعن حقنا في القدس والمسجد الأقصى.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يمدّد اعتقال الشيخ رائد صلاح

مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى واستعدادات لاقتحام أعضاء الكنيست غداً

خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
اعتقالات مداهمات

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة المحتلة
استرداد جثامين الشهداء

فعاليات لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ 24 دقيقة

السنوار: ملتزمون لكل أسرانا بتحريرهم في صفقات مشرفة
منذ 4 ساعات

الاحتلال يمدّد اعتقال الشيخ رائد صلاح
منذ 5 ساعات

فتح معبر رفح لليوم الثاني ومغادرة 1050مسافر وحاج أمس
منذ 5 ساعات

الهيئة الإسلامية المسيحية تحذر من اقتحام أعضاء الكنيست للأقصى
منذ 9 ساعات

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة المحتلة
منذ 8 ساعات

فعاليات لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

مقالات

​الوفد الأمريكي وخيارات عباس

​الوفد الأمريكي وخيارات عباس

حسام الدجني
فرق بين بصيص أمل وسراب

فرق بين بصيص أمل وسراب

د. عصام شاور
مقال: وياما في جرابك يا حاوي

مقال: وياما في جرابك يا حاوي

وسام عفيفة
الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

د. فايز ابو شمالة