حماس تطالب بالتصدي لقرار الاحتلال باقتحام الأقصى

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتصدي لقرار الحكومة الصهيونية بالسماح رسميا باقتحام المسجد الأقصى المبارك بقيادة وزراء وأعضاء كنيست صهاينة.

ودعا فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، الجميع إلى الاستبسال في حماية المقدسات والدفاع عنها وكسر معادلات الاحتلال بكل قوة مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات.

وعدّ برهوم الخطوة الصهيونية إمعاناً في سياسة التدنيس والاعتداء على المقدسات، محملاً حكومة الاحتلال كل ما يترتب على هذا القرار الخطير من نتائج وتبعات، ومحذراً من الاستمرار في هذه السياسة.

وحيا صمود أهلنا في القدس وكل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج في الدفاع عن شعبنا ومقدساته وعن حقنا في القدس والمسجد الأقصى.