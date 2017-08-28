السنوار: ملتزمون لكل أسرانا بتحريرهم في صفقات مشرفة

قناة الأقصى - غزة

قال يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، إن حماس أكّدت لوسطاء من دول عربية وغربية تدخلوا من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة ضرورة إفراج الاحتلال عن 54 أسيرا اعتقلهم بعد خروجهم بصفقة وفاء الأحرار.

وأضاف السنوار في لقاء مع الصحفيين، الإثنين، أن حكومة الاحتلال جبانة لعدم قدرتها على إتمام صفقة جديدة، وأن رئيسها بنيامين نتنياهو يبيع الأوهام لعوائل الجنود الأسرى بغزة.

وأكّد أن حماس لا تعطل أي صفقة، ولديها الجهوزية بذلك عبر وسطاء، مجددا التزام الحركة لكل الأسرى بالعمل على تحريرهم وفق صفقات مشرفة.

مصر وتركيا وإيران

وفي سياق آخر، قال السنوار إن حماس لن تكون محورا مع أحد وإن قضيتنا الفلسطينية تحتاج لمساعدة الجميع، منوها إلى أن العلاقة مع قطر متطورة والمشاريع القطرية أنعشت الحياة في قطاع غزة.

وتابع: "علاقتنا مع تركيا قوية وساهمت في تماسك غزة في ظل الحصار، والعلاقة مع إيران كانت ومازالت ممتازة وهي الداعم الأكبر لكتائب القسام بالسلاح والمال".

وفيما يتعلق بعلاقة حماس مع مصر، أشار قائد حماس بغزة إلى أن هناك تحولا استراتيجي في العلاقة مع جمهورية مصر، مضيفا أن حماس تلعب دورا رائدا في فكفكة بعض الأزمات في المنطقة.

وحول ملف المصالحة الفلسطينية والشأن الداخلي، شدد السنوار أن حركته على أتم الجهوزية لحل اللجنة الحكومية فور إنهاء المبررات التي أدت إلى تشكيلها.

وأوضح أن المصالحة الحقيقية هي العمل على ترتيب البيت الفلسطيني وليس الدخول في انتخابات محلية، وأن حماس لا تريد إطارا بديلا عن منظمة التحرير؛ لكنها ترغب في أن تمثل المنظمة الكل الفلسطيني.

دعوة عباس لغزة

ودعا السنوار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الكل الوطني لتحمل مسؤوليات غزة والضفة، وتُحلّ مقابلها اللجنة الحكومية بغزة وحكومة الحمد الله بالضفة.

ووجه دعوته إلى رئيس السلطة محمود عباس لزيارة قطاع غزة لحل أزماته.

إلى ذلك، قال السنوار: "مصر وعدت بفتح معبر رفح بعد استكمال التجهيزات ووفق الحالة الامنية في سيناء، ونحن لم نقطع العلاقة مع دحلان وهو جزء من الشعب الفلسطيني".

واختتم السنوار حديث قائلا إن حماس تتجنب الحرب؛ "ولكن نراكم قوتنا من أجل مشروع التحرير".