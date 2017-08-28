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ارتفاع ضحايا التعذيب إلى (469) ضحية

استشهاد لاجئ فلسطيني تحت التعذيب بسوريا

الإثنين 28 أغسطس 2017 01:56 م بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد لاجئ فلسطيني تحت التعذيب بسوريا

قناة الأقصى

استشهد لاجئ فلسطيني معتقل تحت التعذيب في سجن فرع فلسطين أحد سجون النظام السوري بدمشق.

ونقلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الاثنين، عن العائلة أن ابنها "م.د" البالغ (32 عامًا)، إن ابنهم فارق الحياة في سجون النظام السورية بعد 4 أعوام من اعتقاله.

وأفادت مجموعة العمل أنه وبذلك يرتفع عدد ضحايا التعذيب من الفلسطينيين ممن وثقتهم إلى (469) ضحية.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.

وفي سياق مختلف، سادت حالة من الاستياء والسخط بين اللاجئين الفلسطينيين النازحين جنوب دمشق، وذلك بعد توزيع اللجنة الوطنية لإغاثة مخيم اليرموك حصص خبز فاسدة عليهم.

واتهم الأهالي، القائمين على التوزيع بتراجع جودة الخبز الذي يتم إدخاله إلى المنطقة الجنوبية ومخيم اليرموك، معلقاً بعضهم على الحادثة أن الخبز الموزع لا يصلح للبشر بل كعلف للماشية والحيوانات.

المصدر : مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

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