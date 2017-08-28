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فتح معبر رفح لليوم الثاني ومغادرة 1050مسافر وحاج أمس

الإثنين 28 أغسطس 2017 11:51 ص بتوقيت القدس المحتلة

فتح معبر رفح لليوم الثاني ومغادرة 1050مسافر وحاج أمس

قناة الأقصى

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، لليوم الثاني من عمله استثنائياً، لتنقل المسافرين في كلا الاتجاهين.

وأوضحت إحصائية صادرة عن هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن 569 مسافراً من الحالات الإنسانية المسجلة في كشوفات وزارة الداخلية ومن حملة التنسيقات المصرية غادروا أمس الأحد، إلى جانب مغادرة وفد حجاج المكرمة السعودية لأهالي الشهداء البالغ عددهم 481 حاجاً.

وبيّنت الإحصائية أن 245 من العالقين في الجانب المصري وصلوا قطاع غزة، بينما أرجعت السلطات المصرية 29 مسافراً ومنعتهم من السفر دون إبداء الأسباب.

ولفتت الهيئة إلى أن فتح المعبر مستمر اليوم الاثنين لمواصلة مغادرة الحالات الإنسانية ووصول العالقين.

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