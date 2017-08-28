  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الإثنين 28 أغسطس 2017 10:13 ص بتوقيت القدس المحتلة

خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

يدخل اليوم 28 أغسطس، خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسير رائد محمد شريف السعدي (51 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين المحكوم بالسجن المؤبد مرتين إضافةً إلى 20 عاماً، بتهمة مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات عسكرية أدت إلى مقتل جندي صهيوني وإصابة 19 آخرين، ومعتقل منذ عام 1989.
يعتبر السعدي عميد أسرى محافظة جنين وعميد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وأمضى 28 عامًا في سجون الاحتلال.
الأسير عمار عاهد بديع الشوبكي (35 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

الأسير يوسف عبد اللطيف خضر مهداوي (35 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون، وهو من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في السجون.

الأسير شعاع جلال نايف كممجي (38 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

الأسير عبد الله سليم محمد أبو ظاهر من وسط القطاع المحكوم بالسجن عشرة أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى خمسة أعوام في السجون.

المصدر : إذاعة الأسرى

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة المحتلة
استرداد جثامين الشهداء

فعاليات لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

وزير أمن الاحتلال في زيارة استفزازية لبلدة سلوان

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة المحتلة
منذ ساعة

فعاليات لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال
منذ 16 ساعة

أسير قسامي يتنسم الحرية بعد غياب لـ 10 أعوام
منذ 22 ساعة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
منذ الأمس

فتح معبر رفح وبدء مغادرة المسافرين
منذ الأمس

95 عائلة مقدسية تزور أبنائها الأسرى على نفقتهم الخاصة

مقالات

فرق بين بصيص أمل وسراب

فرق بين بصيص أمل وسراب

د. عصام شاور
مقال: وياما في جرابك يا حاوي

مقال: وياما في جرابك يا حاوي

وسام عفيفة
الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

د. فايز ابو شمالة
اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

د. عصام شاور