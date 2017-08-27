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اختتام فعاليات نصرة الأقصى بمسجد "الجمعية" بالنصيرات

الأحد 27 أغسطس 2017 02:33 م بتوقيت القدس المحتلة

اختتام فعاليات نصرة الأقصى بمسجد "الجمعية" بالنصيرات

قناة الأقصى - غزة

اختتمت أسرة مسجد الجمعية الإسلامية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الأحد، سلسلة فعاليات نصرة المسجد الأقصى المبارك.

وقالت أسرة المسجد إن طواقمها عملت بكل طاقتها للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور وإيصال الرسالة التي من أجلها انطلقت الفعاليات.

وذكرت أن الفعاليات أدرجت تحت عنوان "أقصانا عقيدة"، وكانت البداية في مخيم (القدس عنواني) الذي خرّج أكثر من 200 طالب ضمن دورات ومحاضرات خاصة بالقرآن الكريم.

وأشارت أسرة المسجد إلى أنه تبع ذلك المخيم عديد الأنشطة، منها الدرس الدعوي "كيف ننصر المسجد الأقصى؟" مع الداعية محمد صلاح أبو رجب، بحضور عشرات المصلين.

وبينت تنظيمها دوري كرة الطائرة والذي حمل اسم الشهيدين المقدسيين "محمد جبارين ومحمد أبو غنام"، عدا عن نشر بوسترات تعريفية حول المسجد الأقصى المبارك.

ولفتت إلى تنظيمها فعالية هدفت من خلالها إلى جعل المواطن يشعر بما يعانيه أهالي القدس من تضييق صهيوني أثناء توجههم للصلاة في الأقصى.

وقالت أسرة المسجد: "سنواصل طريقنا لنوصل صورة ما يعانيه أهالي القدس ولنجعل من الأقصى حياة في قلوب الجماهير تتعرف على مسرى رسولنا الكريم لتبذل الغالي والنفيس من أجل تحريره من قبضة المحتل الغاصب بإذن الله".

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