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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الأحد 27 أغسطس 2017 12:46 م بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وسط قيود على دخول الفلسطينيين.

وفتحت شرطة الاحتلال عند الساعة السابعة والنصف صباحًا باب المغاربة، ونشرت عناصرها وقوات التدخل السريع في باحات الأقصى وعند أبوابه، تمهيدًا لاقتحام مجموعات المستوطنين.

وذكرت مصادر مقدسية أن 63 متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند أبوابه، بينما تواصل منع دخول نساء "القائمة الذهبية" للمسجد.

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
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