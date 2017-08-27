فتح معبر رفح وبدء مغادرة المسافرين

قناة الأقصى - غزة

فتحت السلطات المصرية، صباح الأحد، معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، لسفر المواطنين وحجاج المكرمة السعودية، ولعودة العالقين.

وقالت هيئة المعابر والحدود في غزة إن السلطات المصرية فتحت اليوم معبر رفح "استثنائيا"، لدخول حجاج المكرمة الملكية والحالات الإنسانية الطارئة.

وأوضحت الهيئة أن السلطات المصرية سمحت بمرور أول حافلة تقل حجاج المكرمة الملكية السعودية، ثم البدء بمغادرة 6 حافلات من الحالات الإنسانية.

ولفتت الهيئة إلى أن السفر سيكون استكمالاً لكشف المسافرين الذي نُشر خلال فتح المعبر قبل أيام.

وكانت السلطات المصرية فتحت الأسبوع الماضي معبر رفح استثنائيا، لسفر حجاج غزة والحالات الإنسانية الطارئة.