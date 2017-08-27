وفد من حماس يزور القوى السياسية والأمنية في صيدا

قناة الأقصى - بيروت

أجرى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، سلسلة زيارات لعدد من القوى السياسية والأمنية في مدينة صيدا.

وترأس وفد حماس المسؤول السياسي للحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، برفقة المسؤول السياسي منطقة صيدا أيمن شناعة، ومسؤول العلاقات اللبنانية زياد حسن.

وأطلع الوفد القوى السياسية والأمنية على حقيقة اشتباكات مخيم عين الحلوة ومخاطرها، والتأكيد على ضرورة معالجة الأسباب والتداعيات التي أدت إلى تلك الأحداث.

وأوضح أن تلك الاشتباكات تزيد من معاناة أهل المخيم، داعياً إلى العمل على عدم تكرارها.

ونوه وفد حماس إلى أهمية التعاون بين جميع المكونات الفلسطينية واللبنانية على تثبيت الأمن والاستقرار في المخيم بجهود كل الحريصين من أبنائه، والحفاظ على استقرار مدينة صيدا حاضنة القضية والشعب الفلسطيني.

وشملت الجولة كلا من مدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادة، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ماهر حمود، ومسؤول حزب الله في منطقة صيدا زيد ضاهر، ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود، والنائب بهية الحريري، والأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، ومنسق عام تيار المستقبل في الجنوب ناصر حمود، وعضو المكتب السياسي لحركة أمل بسام كجك.