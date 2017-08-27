  1. الرئيسية
  2. أخبار اللاجئين
  3. عرض الخبر

وفد من حماس يزور القوى السياسية والأمنية في صيدا

الأحد 27 أغسطس 2017 10:38 ص بتوقيت القدس المحتلة

وفد من حماس يزور القوى السياسية والأمنية في صيدا

قناة الأقصى - بيروت

أجرى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، سلسلة زيارات لعدد من القوى السياسية والأمنية في مدينة صيدا.

وترأس وفد حماس المسؤول السياسي للحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، برفقة المسؤول السياسي منطقة صيدا أيمن شناعة، ومسؤول العلاقات اللبنانية زياد حسن.

وأطلع الوفد القوى السياسية والأمنية على حقيقة اشتباكات مخيم عين الحلوة ومخاطرها، والتأكيد على ضرورة معالجة الأسباب والتداعيات التي أدت إلى تلك الأحداث.

وأوضح أن تلك الاشتباكات تزيد من معاناة أهل المخيم، داعياً إلى العمل على عدم تكرارها.

ونوه وفد حماس إلى أهمية التعاون بين جميع المكونات الفلسطينية واللبنانية على تثبيت الأمن والاستقرار في المخيم بجهود كل الحريصين من أبنائه، والحفاظ على استقرار مدينة صيدا حاضنة القضية والشعب الفلسطيني.

وشملت الجولة كلا من مدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادة، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ماهر حمود، ومسؤول حزب الله في منطقة صيدا زيد ضاهر، ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود، والنائب بهية الحريري، والأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، ومنسق عام تيار المستقبل في الجنوب ناصر حمود، وعضو المكتب السياسي لحركة أمل بسام كجك.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
التقاط

حماس: أمن السلطة في الضفة يعتقل 4 بينهم محرران

حماس بلبنان تدعو لوضع استراتيجية مشتركة لدعم حق العودة

الجهاد تطالب السلطة بوقف الاعتقالات السياسية
27548b48538990f6e6886dee8e882ba0

حماس: تصريحات العالول ضد غزة لا وطنية
ghghgh

حماس: تصريحات الوزير السوداني غريبة عن قيم شعبه

الأخبار الرئيسية

منذ 26 دقيقة

95 عائلة مقدسية تزور أبنائها الأسرى على نفقتهم الخاصة
منذ ساعتين

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة
منذ ساعتين

إصابة 12 جنديا صهيونيا خلال مناورة في النقب
منذ ساعة

وفاة الداعية سليمان الفرا من خانيونس
منذ 21 ساعة

القائد القسامي جمال أبو الهيجا يدخل عامه الـ 16 في الأسر
منذ 11 ساعة

الاحتلال يقتحم قلقيلية ويستجوب مواطنين

مقالات

فرق بين بصيص أمل وسراب

فرق بين بصيص أمل وسراب

د. عصام شاور
مقال: وياما في جرابك يا حاوي

مقال: وياما في جرابك يا حاوي

وسام عفيفة
الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

د. فايز ابو شمالة
اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

د. عصام شاور