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وفاة الداعية سليمان الفرا من خانيونس

الأحد 27 أغسطس 2017 09:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

وفاة الداعية سليمان الفرا من خانيونس

توفي، فجر اليوم الأحد، الداعية الإسلامي سليمان الفرا أحد أبرز دعاة قطاع غزة، والقيادي في حركة المقاومة والإسلامية "حماس" إثر أزمة قلبية حادة أصابته.

وقالت حماس في بيان صحفي نعت فيه الشيخ الفرا: "نحتسب أحد أبرز علماء ومشايخ ووجهاء خان يونس، القيادي في "حماس" الحاج الشيخ سليمان نصر الله الفرا، الذي وفاته المنية فجر اليوم الأحد الخامس من ذي الحجة، إثر أزمة قلبية حادة عن عمر ناهز 67 عاما".

وقالت الحركة إن الشيخ الفرا رحل بعد رحلة عطاء وتربية وجهاد، أفناها في سبيل الله تعالى، مخرجا مئات القادة والمجاهدين في الميادين كافة.

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