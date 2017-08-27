  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة

الأحد 27 أغسطس 2017 08:46 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأحد، 9 مواطنين فلسطينيين من الضفة المحتلة بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن جيش الاحتلال اعتقل المواطنين التسعة بزعم تنفيذهم نشاطات مقاومة شعبية ضد الاحتلال والمستوطنين.

وشملت الاعتقالات شابين من بلدة حوسان قضاء بيت لحم، واثنين من بني نعيم قضاء الخليل، ومواطن من مدينة الخليل، وأربعة أشخاص من قرية الزبيدات قضاء اريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عيسى حمامرة (19 عاما)، وسند محمد حمامرة (19 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما، في قرية حوسان، غرب بيت لحم.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
f9d78871bed76d09c9324938d9106cae

الاحتلال يقتحم قلقيلية ويستجوب مواطنين
img.php

الاحتلال يجدد الإداري للأسير إبراهيم أبو سرور للمرة الثالثة
526f8e1cc44b9dc23b6998fb0d02f2a2

الاحتلال يعتقل شابا من جنين

ارتفاع عدد المستوطنين إلى 470 ألفًا في الضفة المحتلة
nnn

إصابة 11 مواطنا برصاص الاحتلال في كفر قدوم

الأخبار الرئيسية

منذ 41 دقيقة

إصابة 12 جنديا صهيونيا خلال مناورة في النقب
منذ دقيقة

وفاة الداعية سليمان الفرا من خانيونس
منذ 20 ساعة

القائد القسامي جمال أبو الهيجا يدخل عامه الـ 16 في الأسر
منذ 9 ساعات

الاحتلال يقتحم قلقيلية ويستجوب مواطنين
منذ 19 ساعة

كشف المسافرين ليوم غد الأحد
منذ 23 ساعة

عائلات الجنود الأسرى بغزة تتهم حكومة نتنياهو بالتخلي عن أبنائهم

مقالات

فرق بين بصيص أمل وسراب

فرق بين بصيص أمل وسراب

د. عصام شاور
مقال: وياما في جرابك يا حاوي

مقال: وياما في جرابك يا حاوي

وسام عفيفة
الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

د. فايز ابو شمالة
اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

د. عصام شاور