الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأحد، 9 مواطنين فلسطينيين من الضفة المحتلة بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن جيش الاحتلال اعتقل المواطنين التسعة بزعم تنفيذهم نشاطات مقاومة شعبية ضد الاحتلال والمستوطنين.

وشملت الاعتقالات شابين من بلدة حوسان قضاء بيت لحم، واثنين من بني نعيم قضاء الخليل، ومواطن من مدينة الخليل، وأربعة أشخاص من قرية الزبيدات قضاء اريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عيسى حمامرة (19 عاما)، وسند محمد حمامرة (19 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما، في قرية حوسان، غرب بيت لحم.