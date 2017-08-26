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اللحية تحميك من سرطان الجلد والتجاعيد

السبت 26 أغسطس 2017 09:15 م بتوقيت القدس المحتلة

اللحية تحميك من سرطان الجلد والتجاعيد

توصلت دراسة إلى أن اللحية قد تحمي الرجل من سرطان الجلد وشيخوخته والتجاعيد، وذلك لحجبها الأشعة فوق البنفسجية من الشمس. وهذا التأثير يزداد كلما زادت كثافة اللحية.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كوينزلاند في أستراليا.

ووجد الباحثون أن اللحية تحمي من 90-95% من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وهي تماثل في عملها طبقة حماية من الشمس بمعامل حماية 21.

ولأن أشعة الشمس تعد عاملا في شيخوخة الجلد، فإن اللحية تساعد في الحفاظ على الجلد شابا وتأخير ظهور التجاعيد عليه.

كما أن الحماية من الأشعة فوق البنفسجية تقلل خطر الإصابة بسرطان الجلد. وكلما كانت اللحية أكثر كثافة زاد حجبها لأشعة الشمس، وبالتالي تأثيرها الوقائي.

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