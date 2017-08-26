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بالأسماء..

كشف المسافرين ليوم غد الأحد

السبت 26 أغسطس 2017 01:49 م بتوقيت القدس المحتلة

كشف المسافرين ليوم غد الأحد

قناة الأقصى - غزة

نشرت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، كشف المسافرين المزمع سفرهم عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد، والذين سلموا جوازاتهم أمس الجمعة في الصالة الخارجية للمعبر.

ولفتت الهيئة إلى أنها أضافت أول حافلتين من كشف يوم الإثنين إلى كشف يوم الأحد، ليتسنى لهم السفر غدا.

ودعت هيئة المعابر والحدود جميع المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق، إلى التوجه للصالة الخارجية لمعبر رفح يوم غد الساعة 6 صباحاً ليتسنى لهم السفر.

وكانت الهيئة أعلنت عن فتح معبر رفح البري، يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع في الاتجاهين؛ لسفر الحالات الإنسانية وعودة العالقين، إضافة إلى سفر حجاج المكرمة السعودية لذوي الشهداء.

كشف المسافرين في الرابط:

https://drive.google.com/file/d/0B69AZuMmo5JPWEc3TzlaQjVReDA/view?usp=sharing

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