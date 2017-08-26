الاحتلال يجدد الإداري للأسير إبراهيم أبو سرور للمرة الثالثة

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

جددت محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير المحرر المعاد اعتقاله إبراهيم ياسين أبو سرور ( 30 عاماً ) من سكان مخيم عايدة ببيت لحم للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 أشهر .

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر " إبراهيم سرور" بتاريخ 5/9/2016، بعد اقتحام منزله في مخيم عايده وتفتيشه، ولم يمضي على إطلاق سراحه من اعتقال سابق سوى 5 أشهر فقط، ثم حوّلته إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر .

يشار إلى أن " أبوسرور" هو أسير سابق كان أمضى في السجون 11 عاماً، كان آخرها في الاعتقال الإداري لمدة 16 شهراً، وجدد له 3 مرات متتالية، وأطلق سراحه في شهر نيسان من العام الماضي من سجن النقب، بينما أعاد الاحتلال اعتقاله في سبتمبر من نفس العام ليفرض عليه الإداري مرة أخرى.