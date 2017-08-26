مداهمات وإخطارات بهدم منازل بالضفة والقدس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين.

ففي القدس المحتلة وزعت طواقم بلدية الاحتلال، أوامر استدعاء لعدد من أصحاب المنازل في عدة أحياء من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وتقضي أوامر الاستدعاء الحضور بخصوص إخطارات هدم إدارية لهذه المنازل التي من بينها منزل لعائلة العباسي بحي عين اللوزة بسلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف سراحنة بعد احتجازه على حاجز "الكونتينر" ببيت لحم، الليلة الماضية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وسلمت الشاب حماده عمر عبيات، بلاغا لمراجعة مخابراتها ،بعد اقتحامها منطقة واد ابو فريحة شرق بيت لحم.