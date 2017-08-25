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لجنة كسر الحصار تناشد مصر بإدخال قافلة المساعدات الجزائرية

الجمعة 25 أغسطس 2017 10:43 م بتوقيت القدس المحتلة

لجنة كسر الحصار تناشد مصر بإدخال قافلة المساعدات الجزائرية

ناشدت اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن قطاع غزة، اليوم الجمعة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة الإيعاز للجهات المختصة في مصر للسماح بدخول قافلة المساعدات الجزائرية إلى القطاع من خلال معبر رفح البري.

واعتبرت اللجنة منع القافلة من الوصول إلى معبر رفح يتعارض مع الموقف التاريخي لمصر العربية تجاه القضية الفلسطينية، ويزيد من وتيرة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 11 سنة.

وأكدت اللجنة أن القافلة حصلت على إذن عبور مسبق، لكن السلطات المصرية منعتها من ذلك بحجة أنها تحمل موادًا غير متفق عليها، رغم أن سفارة مصر في الجزائر حصلت على قائمة المحتويات مسبقًا.

وأشارت اللجنة إلى أن القافلة تحمل 14 حاوية بقيمة 5 ملايين دولار، وتضم أدوية وتجهيزات طبية متطورة تخص مرضى السرطان الموجودين في مستشفى الجزائر بقطاع غزة والذي تم افتتاحه رسميًا عام 2010.

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