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إصابة 11 مواطنا برصاص الاحتلال في كفر قدوم

الجمعة 25 أغسطس 2017 05:45 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابة 11 مواطنا برصاص الاحتلال في كفر قدوم

أصيب أحد عشر مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عشرة وشبان والطفل خليفة رياض شتيوي (8 أعوام) بقدمه اليسرى، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس للعلاج، فيما عولج بقية المصابين ميدانيا من قبل طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل القرية منذ ساعات الصباح، وفتشت سيارات المواطنين ودققت في هوياتهم، والتقطت صورا للهويات وللوحات تسجيل السيارات.

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