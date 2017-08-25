جودة البيئة: استمرار تلوث أجزاء واسعة من شاطئ بحر غزة

قناة الأقصى - غزة

أظهرت نتائج الفحص الأخير لجودة مياه شاطئ محافظات غزة (أغسطس 2017) تلوث نحو 63% من طول الشاطئ الكلي البالغ 40 كم.

وقالت سلطة جودة البيئئة إن هذه النتيجة أفضل نسبيا من نتيجة فحص شهر يوليو الماضي، الا أن التلوث لا زال يطال غالب شاطئ قطاع غزة.

وقد أظهرت نتائج الفحص الجديد أن نفوذ بلديات غزة و جباليا والزهراء والنصيرات والزوايدة على البحر ملوث بالكامل وغير آمن للسباحة، في حين طال التلوث أجزاء كبيرة من نفوذ بلدية بيت لاهيا، وبدرجة أقل نفوذ بلدية دير البلح ومحافظات خانيونس و رفح.

ويرجع تلوث أجزاء كبيرة من شاطئ البحر إلى استمرار تصريف أكثر من 110 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي الى شاطئ البحر دون معالجة أو بمعالجة جزئية.

جدير بالتوضيح أن منظمة الصحة العالمية WHO تبين في مصادرها أن السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والآذان وتجويف الأنف والجلد إضافة الى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة.

وأهابت سلطة جودة البيئة بجميع المصطافين الابتعاد عن السباحة في المناطق الملوثة لأجل صحتهم وسلامتهم.