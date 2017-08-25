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و4 معتقلين يواصلون الإضراب

حماس: أمن السلطة في الضفة يعتقل 4 بينهم محرران

الجمعة 25 أغسطس 2017 02:39 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: أمن السلطة في الضفة يعتقل 4 بينهم محرران

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قالت حركة حماس إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربيةاعتقلت  4 مواطنين بينهم أسيران محرران، فيما تواصل اعتقال العشرات على خلفية سياسية، ويواصل 4 معتقلين إضرابهم عن الطعام لاعتقالهم غير القانوني.

وقالت الحركة إن أفراد من جهاز الوقائي في جنين اعتقلوا إمام مسجد طوالبة الأسير المحرر أحمد شفيق أبو زينة عقب إطلاق النار عليه أثناء قيادته لباص أطفال تابع لأحد روضات المخيم.

وفي قلقيلية اعتقلت المخابرات الأسير المحرر محمد عطا زهران من مكان عمله مساء أمس.

إلى ذلك اعتقل الأمن الوقائي في نابلس الشاب أحمد عبد العزيز بعد استدعائه للمقابلة قبل 3 أيام، فيما تواصل الأجهزة الأمنية في المدينة اعتقال الطالب في كلية الصيدلة بجامعة النجاح موسى دويكات لليوم الـ3 على التوالي.

في سياق متصل مدد وقائي السلطة في أريحا اعتقال الطالبين في جامعة القدس عامر أبو رومي من مدينة أريحا، وبراء عودة من قرية سلمان قضاء قلقيلية، والطبيبثائر محاريق من بلدة السموع قضاء الخليل 15 يوماً، وقد أعلنوا من طرفهم إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم السياسي.

بدوره يواصل الأسير المحرر شادي النمورة من بلدة دورا قضاء الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ7 رفضاً لاعتقاله السياسي في زنازين سجن أريحا منذ ثلاثة أشهر على ذمة محافظ نابلس.

وأما في الخليل فقد اعتقل جهاز الوقائي مساء أمس الشاب معتصم العواودة بعد مداهمة منزله في بلدة دير سامت.

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