بالأسماء.. كشف المسافرين ليوم الأحد عبر رفح

قناة الأقصى - غزة

نشرت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة كشفاً بأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم الأحد القادم.

وأوضحت الهيئة أن الكشف يشمل المسافرين الذين وردت أسماؤهم في كشف الفتح الأخير للمعبر ولم يتمكنوا من السفر وقتها.

ولفتت الهيئة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف إلى ضرورة تسليم جوازات سفرهم اليوم الساعة 2:00 ظهراً في الصالة الخارجية لمعبر رفح البري لتسهيل سفرهم يوم الأحد.

وكانت السفارة الفلسطينية في مصر أعلنت أمس الخميس عن نية السلطات المصرية فتح معبر رفح البري في الاتجاهين يومي الأحد والاثنين المقبلين في كلا الاتجاهين، للحجاج والحالات الإنسانية.



رابط الكشف