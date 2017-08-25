  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بالأسماء.. كشف المسافرين ليوم الأحد عبر رفح

الجمعة 25 أغسطس 2017 02:38 م بتوقيت القدس المحتلة

بالأسماء.. كشف المسافرين ليوم الأحد عبر رفح

قناة الأقصى - غزة

نشرت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة كشفاً بأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم الأحد القادم.

وأوضحت الهيئة أن الكشف يشمل المسافرين الذين وردت أسماؤهم في كشف الفتح الأخير للمعبر ولم يتمكنوا من السفر وقتها.

ولفتت الهيئة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف إلى ضرورة تسليم جوازات سفرهم اليوم الساعة 2:00 ظهراً في الصالة الخارجية لمعبر رفح البري لتسهيل سفرهم يوم الأحد.

وكانت السفارة الفلسطينية في مصر أعلنت أمس الخميس عن نية السلطات المصرية فتح معبر رفح البري في الاتجاهين يومي الأحد والاثنين المقبلين في كلا الاتجاهين، للحجاج والحالات الإنسانية.

رابط الكشف 

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
63-1

فتح معبر رفح يومي الأحد والاثنين المقبلين في الاتجاهين

الاحتلال يؤجل محكمة عائلة الأسير عمر العبد حتى الأحد المقبل

نيابة الاحتلال ترد الأحد حول نقل جثامين الشهداء لمقابر الأرقام

طقس فلسطين.. أجواء صافية اليوم وارتفاع الحرارة الأحد
yy

الاحتلال يمدد اعتقال 3 من حراس "الأقصى" حتى الأحد

الأخبار الرئيسية

منذ 9 ساعات

استقالة مفاجئة لمنسق شؤون الأسرى والمفقودين الصهاينة
منذ 15 ساعة

فتح معبر رفح يومي الأحد والاثنين المقبلين في الاتجاهين
منذ 9 ساعات

الجهاد تطالب السلطة بوقف الاعتقالات السياسية
منذ الأمس

تمديد اعتقال الشيخ صلاح حتى الاثنين
منذ 23 ساعة

حماس: تصريحات العالول ضد غزة لا وطنية
منذ الأمس

مخطط لبناء 3 مستوطنات في القدس

مقالات

مقال: وياما في جرابك يا حاوي

مقال: وياما في جرابك يا حاوي

وسام عفيفة
الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

د. فايز ابو شمالة
اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

د. عصام شاور
منظمة التحرير واستئناف الكفاح

منظمة التحرير واستئناف الكفاح

د. عصام شاور