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الاحتلال يتسلم طائرتي F-35 الأسبوع المقبل

الجمعة 25 أغسطس 2017 06:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يتسلم طائرتي F-35 الأسبوع المقبل

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن سلاح الجو الصهيوني سيتسلم الأسبوع المقبل طائرتين إضافيتين من طراز F35.

وأضافت الصحيفة أن عدد ما يمتلكه الكيان من هذا الطراز سيصبح 7 طائرات، بعد انضمام الطائرتين إلى الخمسة طائرات التي تسلمها سلاح الجو سابقاً.

وكان سلاح الجو الصهيوني استقبل أول طائرتين من هذا الطراز الأكثر تطورا على مستوى العالم، في شهر ديسمبر عام 2016، من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبلغ طول الطائرة التي لا ترى بالرادار 15 متراً وارتفاعها حوالي ال 5 أمتار، في حين تبلغ سرعتها القصوى 1900 كم في الساعة، وأطول فترة بقاء بالجو دون تزود بالوقود 2200 كم.

والطائرة مزودة بأنظمة دفاعية وهجومية بالغة التطور، وتعتبر الطائرة الأكثر تطوراً على مستوى العالم، ولم يتم بيعها سوى لـ الكيان الصهيوني.

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