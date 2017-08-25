حماس بلبنان تدعو لوضع استراتيجية مشتركة لدعم حق العودة

قناة الأقصى - بيروت

دعا المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مدينة صور في لبنان عبد المجيد عوض، الدولة اللبنانية لوضع استراتيجية مشتركة لدعم حق العودة ومواجهة مشاريع التوطين والتهجير.

وقال عوض خلال لقائه رئيس "لقاء علماء صور" الشيخ علي ياسين العاملي، الخميس، "إننا ندعو الدولة اللبنانية إلى حوار جاد لمقاربة الوضع الفلسطيني بكل أبعاده السياسية والإنسانية والقانونية والأمنية".

وشدد على حرص حركة حماس على أمن واستقرار المخيمات وجوارها، وعلى ضرورة تعزيز العلاقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وفي السياق ذاته، استنكر عوض التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعياً إلى ضرورة التحرك من أجل إحباط المخططات الصهيونية الهادفة لتفتيت الأمة وإبعادها عن قضية فلسطين المركزية.

بدوره، أكد رئيس "لقاء علماء صور" ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي، أن القضية الفلسطينية ليست سجينة حدود فلسطين المحتلة، بل هي قضية كل حر، مردفاً "الشعب اللبناني من الشعوب الحرة وبالتالي فإن قضية فلسطين هي قضية لبنانية".