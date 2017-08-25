  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الجهاد تطالب السلطة بوقف الاعتقالات السياسية

الجمعة 25 أغسطس 2017 05:21 ص بتوقيت القدس المحتلة

الجهاد تطالب السلطة بوقف الاعتقالات السياسية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سياسة الاعتقالات السياسية التي تتبعها السلطة في الضفة المحتلة، مطالبة بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين.

وقالت الجهاد في بيان صحفي، إن أجهزة السلطة اعتقلت خلال اليومين الماضيين خمسة من كوادر الحركة في محافظات جنين ونابلس وطولكرم، كما جرى ملاحقة واستدعاء آخرين في الخليل وبعض المناطق الأخرى.

وأضافت أن من بين المعتقلين أسرى محررين وإمام مسجد في جنين، إضافة لممثل الرابطة الإسلامية في جامعة القدس المفتوحة، إضافة إلى صحفي وفنان تشكيلي تميز برسومه وتصاميمه المساندة للأسرى الأبطال.

وطالبت الجهاد الإسلامي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف هذا النهج الذي يُهدد كل المساعي والجهود المبذولة لتجاوز المأزق الذي وصلت إليه العلاقات الداخلية.

ودعت الحركة في بيانها كل العقلاء لوقف أصوات التوتير والتحريض التي تسعى لتكريس الانقسام وتوسيعه وهدم كل التوافقات التي أنجزتها القوى والفصائل خلال سلسلة من الحوارات الطويلة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
2d669d270c592fec946b34b9649f37b9

أجهزة السلطة تعتقل 5 مواطنين وتستدعي 2 آخرين

شديد يطالب المؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقف ممارسات أجهزة السلطة
63b5eba7ff32e4d461351c176ff77394

أجهزة السلطة تعتقل 9 مواطنين وتستدعي 3 آخرين
adasdasdq

الجهاد الإسلامي تدين اعتقالات السلطة لكوادرها في الضفة
0cf041bbc413bf445202982d76b7fd12

بحر: السلطة تحاول عرقلة تفاهمات مصر

الأخبار الرئيسية

منذ 19 دقيقة

استقالة مفاجئة لمنسق شؤون الأسرى والمفقودين الصهاينة
منذ 6 ساعات

فتح معبر رفح يومي الأحد والاثنين المقبلين في الاتجاهين
منذ 14 ساعة

تمديد اعتقال الشيخ صلاح حتى الاثنين
منذ 14 ساعة

حماس: تصريحات العالول ضد غزة لا وطنية
منذ 20 ساعة

مخطط لبناء 3 مستوطنات في القدس
منذ 17 ساعة

الاحتلال يمنع دخول طلاب المدرسة الشرعية للأقصى ويعتقل بكيرات

مقالات

مقال: وياما في جرابك يا حاوي

مقال: وياما في جرابك يا حاوي

وسام عفيفة
الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

د. فايز ابو شمالة
اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

د. عصام شاور
منظمة التحرير واستئناف الكفاح

منظمة التحرير واستئناف الكفاح

د. عصام شاور