الجهاد تطالب السلطة بوقف الاعتقالات السياسية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سياسة الاعتقالات السياسية التي تتبعها السلطة في الضفة المحتلة، مطالبة بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين.

وقالت الجهاد في بيان صحفي، إن أجهزة السلطة اعتقلت خلال اليومين الماضيين خمسة من كوادر الحركة في محافظات جنين ونابلس وطولكرم، كما جرى ملاحقة واستدعاء آخرين في الخليل وبعض المناطق الأخرى.

وأضافت أن من بين المعتقلين أسرى محررين وإمام مسجد في جنين، إضافة لممثل الرابطة الإسلامية في جامعة القدس المفتوحة، إضافة إلى صحفي وفنان تشكيلي تميز برسومه وتصاميمه المساندة للأسرى الأبطال.

وطالبت الجهاد الإسلامي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف هذا النهج الذي يُهدد كل المساعي والجهود المبذولة لتجاوز المأزق الذي وصلت إليه العلاقات الداخلية.

ودعت الحركة في بيانها كل العقلاء لوقف أصوات التوتير والتحريض التي تسعى لتكريس الانقسام وتوسيعه وهدم كل التوافقات التي أنجزتها القوى والفصائل خلال سلسلة من الحوارات الطويلة.