الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد منفذ عملية "حلميش"

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قدمت النيابة العامة العسكرية الصهيونية إلى المحكمة العسكرية في سجن عوفر اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد عمر العبد، منفذ عملية الطعن في مستوطنة "حلاميش" يوليو الماضي.

ونسبت النيابة للعبد تهما بينها القتل والتآمر على تنفيذ عمليات ضد مستوطنين في الأشهر التي سبقت العملية في "حلاميش" أيضا.

يذكر أن ثلاثة مستوطنين قتلوا طعنا في هذه العملية التي نفذها العبد في مستوطنة حلاميش بيوليو الفائت.

وقال العبد إنه نفذ عملية الطعن في المستوطنة بسبب إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.

وطلبت النيابة العسكرية تمديد اعتقال العبد إلى حين انتهاء الإجراءات ضده. وقبل تقديم لائحة الاتهام، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة العبد في قرية كوبر قرب رام الله في الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت والدي العبد وشقيقيه وقريب له، وقدمت لائحة اتهام ضد والدته.

وقالت النيابة العسكرية الصهيونية في لائحة الاتهام إن العبد قرر تنفيذ عملية الطعن في مستوطنة "حلاميش" بعد أن سمع عن الاشتباك في المسجد الأقصى بين ثلاثة شبان من أم الفحم وقوات شرطة الاحتلال، وإغلاق الحرم أمام المصلين. وتابعت لائحة الاتهام أن العبد طلب من صديقة له تسكن في غزة نشر وصية باسمه في "فيسبوك".

ونسبت لائحة الاتهام للعبد أنه اقترح على صديقه قبل شهر من العملية تشكيل "خلية عسكرية" من أجل تنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية، واقتناء أسلحة، من دون أن ينجح في ذلك، وأنه دعا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي إلى تنفيذ عمليات.