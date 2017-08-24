  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد منفذ عملية "حلميش"

الخميس 24 أغسطس 2017 03:50 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد منفذ عملية "حلميش"

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

 قدمت النيابة العامة العسكرية الصهيونية إلى المحكمة العسكرية في سجن عوفر اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد عمر العبد، منفذ عملية الطعن في مستوطنة "حلاميش" يوليو الماضي.

ونسبت النيابة للعبد تهما بينها القتل والتآمر على تنفيذ عمليات ضد مستوطنين في الأشهر التي سبقت العملية في "حلاميش" أيضا.

يذكر أن ثلاثة مستوطنين قتلوا طعنا في هذه العملية التي نفذها العبد في مستوطنة حلاميش بيوليو الفائت.

وقال العبد إنه نفذ عملية الطعن في المستوطنة بسبب إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.

وطلبت النيابة العسكرية تمديد اعتقال العبد إلى حين انتهاء الإجراءات ضده. وقبل تقديم لائحة الاتهام، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة العبد في قرية كوبر قرب رام الله في الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت والدي العبد وشقيقيه وقريب له، وقدمت لائحة اتهام ضد والدته.

وقالت النيابة العسكرية الصهيونية في لائحة الاتهام إن العبد قرر تنفيذ عملية الطعن في مستوطنة "حلاميش" بعد أن سمع عن الاشتباك في المسجد الأقصى بين ثلاثة شبان من أم الفحم وقوات شرطة الاحتلال، وإغلاق الحرم أمام المصلين. وتابعت لائحة الاتهام أن العبد طلب من صديقة له تسكن في غزة نشر وصية باسمه في "فيسبوك".

ونسبت لائحة الاتهام للعبد أنه اقترح على صديقه قبل شهر من العملية تشكيل "خلية عسكرية" من أجل تنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية، واقتناء أسلحة، من دون أن ينجح في ذلك، وأنه دعا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي إلى تنفيذ عمليات.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
20170824011706

استطلاع: ارتفاع شعبية "الليكود" وتصدع "المعسكر الصهيوني"
w855

الاحتلال يمنع دخول طلاب المدرسة الشرعية للأقصى ويعتقل بكيرات
المقاومة الموطنية

إصابة أحد عناصر "المقاومة الوطنية" بنيران الاحتلال شمال القطاع
20953644_682633101932563_7652728746045155517_n

"الثقافة" وهيئة المعابر تفتتحان معرضاً للصور على جدار حاجز بيت حانون

العفو الدولية: "قانون الجرائم" يشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين ويخالف القانون الدولي

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

تمديد اعتقال الشيخ صلاح حتى الاثنين
منذ ساعة

حماس: تصريحات العالول ضد غزة لا وطنية
منذ 6 ساعات

مخطط لبناء 3 مستوطنات في القدس
منذ 4 ساعات

الاحتلال يمنع دخول طلاب المدرسة الشرعية للأقصى ويعتقل بكيرات
منذ ساعتين

أجهزة السلطة تعتقل 5 مواطنين وتستدعي 2 آخرين
منذ 9 ساعات

اعتقال 19 فلسطينيا بالضفة

مقالات

الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

د. فايز ابو شمالة
اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

د. عصام شاور
منظمة التحرير واستئناف الكفاح

منظمة التحرير واستئناف الكفاح

د. عصام شاور
في ذكرى إحراق الأقصى هدم منازل المقدسيين يتواصل

في ذكرى إحراق الأقصى هدم منازل المقدسيين يتواصل

غسان مصطفى الشامي