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حماس: تصريحات العالول ضد غزة لا وطنية

الخميس 24 أغسطس 2017 03:37 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: تصريحات العالول ضد غزة لا وطنية

قناة الأقصى - غزة

اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم تصريحات محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بخصوص إجراءات أبو مازن العقابية ضد غزة وتبريرها "لا مسؤولة ولا وطنية".

وقال برهوم في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن تلك التصريحات تتقاطع بشكل كامل مع إجراءات العدو الإسرائيلي ضد أهلنا في القطاع.

ولفت إلى أنها تأكيد على حالة الاصطفاف الواضحة بين أبو مازن وفريقه مع الاحتلال الصهيوني في استهداف قطاع غزة وضرب كل مقومات صمود شعبنا الفلسطيني.

وأكد برهوم أن ذلك يتناقض تماماً مع ما تحدث به العالول عن تحقيق الوحدة والمصالحة، لأن من يصطف مع الاحتلال في الانتقام من أبناء شعبه من أجل مصالح فئوية ضيقة لا يملك القدرة ولا الإرادة لتحقيق المصالحة وغير مؤتمن على قيادة هذا الشعب.

يذكر أن نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، زعم أن "إجراءات عباس بغزة هي محاولة لممارسة الضغط على حركة حماس للاستجابة لدعوة عباس لإنهاء الانقسام".

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