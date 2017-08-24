  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بعد تقديم لائحة اتهام ضده..

تمديد اعتقال الشيخ صلاح حتى الاثنين

الخميس 24 أغسطس 2017 03:19 م بتوقيت القدس المحتلة

تمديد اعتقال الشيخ صلاح حتى الاثنين

قناة الأقصى - القدس المحتلة

قدمت النيابة العامة الصهيوني إلى محكمة حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، نسبت له عدة تهم "التحريض على العنف والإرهاب، وتقديم خدمات لمنظمة محظورة".

وادعت النيابة أن التهم الموجهة للشيخ صلاح كانت بخطبة تأبين ألقاها خلال تشييع الشهداء الثلاثة من أم الفحم وخطبة صلاة الجمعة في استاد السلام بأم الفحم.

ومنعت قاضية المحكمة التصوير داخل القاعة، معتبرة أن القضية لا تعني الجمهور.

هذا، وطلب محامو الشيخ صلاح إرجاء مرافعة الدفاع لحين دراسة الملف. 

وتقرر تمديد اعتقال الشيخ صلاح والبت في طلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات إلى يوم الاثنين المقبل.

وتواجد في المحكمة عائلة الشيخ صلاح وعدد من قيادات وكوادر الحركات والأحزاب السياسية والأطر الأهلية العربية. 

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح فجر يوم 25 من الشهر الماضي من منزله في مدينة أم الفحم المحتلة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
49574df3ac6cb0ce3427ddf7c21aab2a

اعتقال 19 فلسطينيا بالضفة
e3139e913df847df50adcca4404d8404

​جلسة محاكمة للشيخ صلاح اليوم
5Yg69

اعتقال شاب من مخيم جنين

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الشيخ رائد صلاح 4 أيام
صورة أرشيفية

دعوات أممية لحماية الشيخ الأسير رائد صلاح بعد تهديدات بتصفيته

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

حماس: تصريحات العالول ضد غزة لا وطنية
منذ 6 ساعات

مخطط لبناء 3 مستوطنات في القدس
منذ 4 ساعات

الاحتلال يمنع دخول طلاب المدرسة الشرعية للأقصى ويعتقل بكيرات
منذ ساعتين

أجهزة السلطة تعتقل 5 مواطنين وتستدعي 2 آخرين
منذ 9 ساعات

اعتقال 19 فلسطينيا بالضفة
منذ 9 ساعات

السماح لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى الأسبوع القادم

مقالات

الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

الغضب على (إسرائيل) والعقاب على غزة

د. فايز ابو شمالة
اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

اللاءات الثلاثة ووزير التطبيع السوداني

د. عصام شاور
منظمة التحرير واستئناف الكفاح

منظمة التحرير واستئناف الكفاح

د. عصام شاور
في ذكرى إحراق الأقصى هدم منازل المقدسيين يتواصل

في ذكرى إحراق الأقصى هدم منازل المقدسيين يتواصل

غسان مصطفى الشامي