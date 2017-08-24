تمديد اعتقال الشيخ صلاح حتى الاثنين

قناة الأقصى - القدس المحتلة

قدمت النيابة العامة الصهيوني إلى محكمة حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، نسبت له عدة تهم "التحريض على العنف والإرهاب، وتقديم خدمات لمنظمة محظورة".

وادعت النيابة أن التهم الموجهة للشيخ صلاح كانت بخطبة تأبين ألقاها خلال تشييع الشهداء الثلاثة من أم الفحم وخطبة صلاة الجمعة في استاد السلام بأم الفحم.

ومنعت قاضية المحكمة التصوير داخل القاعة، معتبرة أن القضية لا تعني الجمهور.

هذا، وطلب محامو الشيخ صلاح إرجاء مرافعة الدفاع لحين دراسة الملف.

وتقرر تمديد اعتقال الشيخ صلاح والبت في طلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات إلى يوم الاثنين المقبل.

وتواجد في المحكمة عائلة الشيخ صلاح وعدد من قيادات وكوادر الحركات والأحزاب السياسية والأطر الأهلية العربية.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح فجر يوم 25 من الشهر الماضي من منزله في مدينة أم الفحم المحتلة.