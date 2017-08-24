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أجهزة السلطة تعتقل 5 مواطنين وتستدعي 2 آخرين

الخميس 24 أغسطس 2017 01:45 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل 5 مواطنين وتستدعي 2 آخرين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة، خمسة مواطنين بينهم جامعي ومحرر، فيما استدعت اثنين آخرين، في الوقت الذي تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية.

ففي أريحا اعتقل الوقائي أمس الطالب في جامعة القدس براء عودة، والأسير المحرر عامر أبو رومي، والطبيب ثائر محاريق في أثناء تواجدهم في الحديقة الإسبانية في المدينة.

وفي نابلس اعتقلت مخابرات السلطة الشاب أحمد قطناني قبل نحو 3 أيام، وهو شقيق لـ3 أسرى في سجون الاحتلال، فيما اعتقلت أيضا الشاب ياسين أبو لفح منذ أيام دون أي تهمة.

وفي السياق استدعى جهاز الوقائي في نابلس الأستاذ بلال اشتية من بلدة تل للمقابلة صباح اليوم، وهو والد الأسير في سجون الاحتلال مالك اشتية.

وفي سلفيت استدعى الأمن الوقائي الصحفي مثنى الديك صباح الأمس واحتجزه في مقراته حتى ساعات المساء.

وفي بيت لحم مدد جهاز الوقائي اعتقال الأسير المحرر موسى ديرية لـِ48 ساعة على ذمة التحقيق، علماً أنه مضرب عن الطعام ويتعرض لتعذيب شديد.

هذا وتواصل مخابرات السلطة اعتقال الأسير المحرر علي شحادة لليوم الرابع على التوالي، وكلاهما من بيت فجار.

من جانبها تواصل مخابرات الخليل اعتقال الأسير المحرر مصعب الهور من بلدة صوريف لليوم الـ8، في حين تواصل مخابرات رام الله اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت خليل قنديل منذ 22 يوماً.

وفي طولكرم تواصل مخابرات السلطة اعتقال الشاب نور الأشقر منذ 8 أيام، علماً أنه معتقل سياسي سابق، فيما مددت محكمة السلطة اعتقال الشاب حمزة أبو صالح 7 أيام، علماً بأنه معتقل لدى جهاز الوقائي في قلقيلية منذ 9 أيام .

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