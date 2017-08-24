الاحتلال يمنع دخول طلاب المدرسة الشرعية للأقصى ويعتقل بكيرات

منعت شرطة الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الخميس، 160 طالبا من طلاب المدرسة الشرعية بالمسجد الأقصى المبارك، من دخول مدرستهم داخل المسجد الأقصى؛ بحجة أن الكتب المدرسية تتبع المنهاج الفلسطيني.

يذكر أن شرطة الاحتلال ترفض منذ يومين إدخال الكتب المدرسية لطلاب "الشرعية"، لأن المنهاج فلسطيني.

واحتجزت قوات الاحتلال هويات مدير أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، الشيخ ناجح بكيرات، والمعلم روبين محيسن، ثم اقتادتهما للتحقيقات في أحد مراكزها بالبلدة القديمة.

وأيضا اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال وحرس الحدود اقتحموا مبنى مدرسة "الأيتام الإسلامية" الواقعة داخل البلدة القديمة في القدس، واعتقلوا الطالبين محمد مزعرو وإيهاب شاهين.

في السياق، اقتحم عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وقاموا بتأدية شعائر تلمودية في بحاته.